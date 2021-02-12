لوفرين: صلاح باقٍ مع «الريدز» 4 سنوات على الأقل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي ترددت فيه أنباء مؤخراً، بشأن احتمالات رحيل المصري محمد صلاح عن ناديه الإنجليزي ليفربول، خرج الكرواتي ديان لوفرين زميله السابق مع «الريدز»، والذي يلعب حالياً لزينيت سانت بطرسبرج الروسي، بتصريحات لراديو «توك سبورت»، قال فيها: بحكم علاقتي الوثيقة بصلاح، فإنني أؤكد أنه سيبقى مع ليفربول 4 أو5 أو 6 سنوات، وكل ما يريده أن يشعر بأنه محاط بالحب من جانب كل من حوله في «الأنفيلد».

وأضاف: أنا على اتصال دائم بـ «مو»، ونحن أفضل صديقين، ونتحدث كثيراً في كل شيء، ولم يلمح لي على الإطلاق بأي شيء في اتجاه تفكيره أو رغبته في الرحيل.

وقال: صلاح لاعب ملتزم ومرتبط جداً بالنادي وجماهيره، وهو أكبر ناقد لنفسه، عندما يكون بعيداً عن مستواه، ولم أفاجأ بتطور مستوى صلاح على المستوى الفردي، إنه يسجل العديد من الأهداف، وهذا شيء رائع، وأرى ارتباطاً وثيقاً وحباً متبادلاً بينه وبين النادي، فلماذا يفكر أصلاً في الرحيل؟

واختتم لوفرين تصريحاته بقوله: صلاح في أفضل سن في مشواره كلاعب كرة «28 عاماً»، وهو في قمة لياقته الفنية والبدنية والذهنية، ولا أجد مبرراً قوياً لتفكيره في الرحيل، بل على العكس أراه سيبقى لسنوات قادمة.