بايرن ميونيخ يقبض على «السداسية التاريخية»

الدوحة (د ب أ)

توج فريق بايرن ميونيخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1- صفر على تيجريس أونال المكسيكي اليوم الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وبحصوله على مونديال الأندية، التي تأجلت إلى الشهر الحالي، بعدما كان مقرراً إقامتها في ديسمبر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، برهن البايرن أنه الفريق الأفضل في العالم حالياً، بعدما حقق حلم جماهيره بالحصول على السداسية التاريخية، متوجاً بجميع الألقاب التي شارك بها، ومكررا إنجاز برشلونة الإسباني، الذي حقق الإنجاز ذاته عام 2009.

كان بايرن حصل على الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، ليأتي الدور أخيراً على الفوز بكأس العالم للأندية، التي سبق للفريق البافاري أن حصل عليها عام 2013 بالمغرب.

وارتدى الفرنسي بنيامين بافارد ثوب البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 59، لينهي بذلك أحلام تيجريس أونال، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بالفوز بالكأس، مانحاً بذلك اللقب للأندية الأوروبية مجدداً، بعدما فرضت هيمنتها على المسابقة بفوزها بالنسخة الثامنة على التوالي.

وكان تيجريس حقق إنجازاً تاريخياً بصعوده لنهائي مونديال الأندية، بعدما بات أول فريق من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» يحقق هذا الإنجاز، بعد فوزه 1- صفر على بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أميركا الجنوبية، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

في المقابل، كان البايرن قد صعد للنهائي، إثر تغلبه 1-صفر على الأهلي المصري بطل أفريقيا في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.