«الهيئة» تمدد عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية

دبي (الاتحاد)

اعتمد معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول رئيس الهيئة العامة للرياضة قرار تمديد فترة عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية، إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، سواء أقيمت أو لم تقم.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى العام الجاري بسبب «جائحة كورونا»، والتوافق مع قرار اللجنة الأولمبية الوطنية الخاص بتأجيل انتخابات مجلس إداراتها إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية، وكذلك جاء القرار متوافقاً مع غالبية توجهات الجهات الرياضية الدولية التي مددت أعمال مجالس إدارة هذه الجهات إلى الفترة المذكورة.

ويمنح القرار فرصة لمجالس إدارات الجهات الرياضية الحالية لإكمال استعداداتها للدورة الأولمبية، ويعطيها الوقت الكافي لدراسة الأنظمة الأساسية واللوائح المرتبطة بعملها.