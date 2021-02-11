حاكم أم القيوين يشهد ختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

عبدالله عامر (اللبسة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت مساء أمس بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين منافسات اليوم الختامي في الفترة المسائية التي خصصت لرموز فئة الحول والزمول.

كما شهد السباقات الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس دائرة التراث والسياحة رئيس مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية بإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بإمارة أم القيوين، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «الوصل» مالكها محمد سهيل بن عويضان العامري سيف الحول المفتوح، و3 ملايين درهم، بعد أن أنهت مسافة الشوط الرئيس الأول بزمن قدره 12:32:8، وجاءت في المركز الثاني «نجلا» لسعيد محمد بالذويب العامري بزمن قدره 12:36:7، ووصلت «بشاير» لفرج علي بن حمودة في المركز الثالث بتوقيت قدره 12:42:5، وفي الشوط الرئيس الثاني للزمول المفتوح والجائزة بندقية و2 مليون درهم كان الموعد مع «كيفان» لحمد راشد غدير الكتبي ليحصد الناموس بزمن بلغ 13:02:1، وجاء في المركز الثاني «رعد» لحمد راشد غدير الكتبي بزمن قدره 13:02:3، وفي المركز الثالث «مصيح» لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن قدره 13:03:4، وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات و2 مليون ونصف المليون درهم انتصرت «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري، بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:37:5، وجاءت في المركز الثاني «الكايدة» لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 12:38:9، ثم «الشهامة» لمحمد مسلم بن قنزول في المركز الثالث بزمن بلغ 12:39:6.

وفي آخر أشواط المهرجان والتنافس على بندقية الزمول المحليات ومليون ونصف المليون درهم، فاز «شاهين» لسويد مسيعد قران المنصوري بالمركز الأول، وناموس الشوط بتوقيت قدره 12:53:9، وجاء «مخلاب» لحميد سعيد النيادي في المركز الثاني بزمن قدره 13:01:01، و«لبيب» لعلي بن حمودة الظاهري في المركز الثالث بزمن قدره 13:02:0.

وفي أشواط الحول الخاصة بمسابقة مزاينة الإبل فازت «وطن» لحميد سعيد السيد المحرمي بناموس الشوط الأول الخاص بالحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، بعد تحقيقها نسبة 95%، وجاءت في المركز الثاني «شرط» لسعيد كرامة سعيد العامري بنسبة جمال بلغت 94%، وفي المركز الثالث «مياسة» لعبدالعزيز محمد عايض القحطاني بنسبة 93%، وفي الشوط الثاني للحول شرايا أبناء القبائل مفتوح كسبت «تشريف» آراء لجنة التحكيم لتهدي مالكها سالم ناصر صقر المنصوري المركز الأول بنسبة جمال بلغت 94%، وجاءت في المركز الثاني «زمط» لعامر مصبح عامر بن حويرب المنصوري بنسبة 93%، وفي المركز الثالث كان اختيار لجنة التحكيم مع «شف» لعمر عوض عبدالله قاسم العامري، بنسبة 92%، وفي الشوط الثالث حول شرايا لأبناء القبائل الخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان كسبت «بنت صوغان» لعادل محمد راشد الخاطري المركز الأول، بنسبة 90%، وجاءت «شواهين» لسيف عبيد مطر آل علي في المركز الثاني، بنسبة 88%، وفي المركز الثالث «هملولة» لسالم عبدالله ماجد الزمر بنسبة 86%.

رسالة شكر وتقدير

رفع الملاك والمضمرون المشاركون في النسخة العاشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021» أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إقامة المهرجان وإتاحة الفرصة للمشاركة في الكرنفال الاحتفالي الكبير لرياضة الأصايل.

وأشادوا بنجاح النسخة العاشرة التي مثلت تحدياً جديداً لمجموعة كبيرة من مربي الإبل الذين شاركوا في مسابقتي مزاينة الإبل والمحالب، مما أضاف بعداً تراثياً جديداً في المهرجان، وساهم في خلق روح تنافسية جديدة بين المشاركين، واعتبر الملاك أن إقامة السباق التراثي والتنافس القوي بين أبناء الإمارات، والجاهزية التي ظهروا بها من خلال قوة التحديات في الأشواط السبعة، أكدت أن الشباب يسيرون على نهج آبائهم في المضي قدماً بهذا الموروث الشعبي العريق، وأكد الملاك أن المهرجان الذي يتنقل بين المناطق لديه بعد اجتماعي خاص في تعارف أبناء المناطق من ملاك الهجن مع أشقائهم من أبناء الدولة ودول الخليج العربي.

«طيف» تغازل المجد في «صباحية الحول»

تصدرت «طيف» لحمد بطي محمد الغفلي مراحل أول أشواط الفترة الصباحية التي أقيمت صباح أمس لفئة الحول والزمول لمسافة 8 كلم، وكسبت المركز الأول بزمن قدره 12:52:2، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «براقة» لمحمد هاشل راشد الخاطري بزمن 12:52:1، وفي الشوط الثالث انتزع «المسك» لراشد سيف علي الضحاك الشامسي المركز الأول بـ 13:15:9، وفي الشوط الرابع كسب «سلهود» لمحمد عبدالله شميل الكتبي المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 13:03:7.

وجاءت نتائج بقية الأشواط من الخامس إلى الثامن عشر كالتالي: الشوط الخامس «ندا» لأحمد خلفان عبيد المزروعي بزمن قدره 12:51:9، الشوط السادس «نهب» لأحمد خلفان بن خصيبة الظاهري بزمن قدره 12:53:5، الشوط السابع «مياس» لفالح دنان فالح الشامسي بزمن قدره 13:14:7، الشوط الثامن «هملول» لناصر بالعوضي المنهالي بزمن قدره 13:01:2، الشوط التاسع «الشاهينية» لعبيد خليفة عبيد الخييلي بزمن قدره 12:48:8، الشوط العاشر «وجد» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بتوقيت قدره 12:52:9، الشوط 11 «شاهين» لمبارك دغاش العامري بزمن قدره 13:12:8، الشوط 12 «الواعي» لحمد زويد برغش الجحافي بزمن قدره 13:12:5، الشوط 13 «مياسة» لسعيد سهيل حميد الدرعي بزمن قدره 12:59:7، الشوط 14 «هملولة» لطويرش عبدالله حلوس العفاري بزمن قدره 12:53:0، الشوط 15 «الذيبة» لفرج علي بن حمودة العفاري بزمن قدره 12:59:3، الشوط 16 «غزلان» لحمد غريب راشد الكتبي بزمن قدره 12:55:0، الشوط 17 «صدارة» لعبدالله يافور المنصوري بزمن قدره 12:54:8، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية للحول والزمول كانت «الحذرة» لخليفة بالرشيد السويدي أول الواصلات لخط الختام.

سلطان بن حمدان: شكراً محمد بن زايد ودام عزك يا وطن

أشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات التراثية من القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معاليه في تصريحات له، بمناسبة ختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021»: الإمارات وطن اللا مستحيل.. وطن أطلقت قيادته الرشيدة لأحلامها عنان السماء لتصل إلى كوكب المريخ، وتقدم رسالة لكل العالم بأن المستحيل ليس إماراتياً، وتابع معاليه: فخورون بنجاح النسخة العاشرة لمهرجان محمد بن زايد في اللبسة، وكان لاسم المهرجان الذي يحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع مفعول السحر في النجاح، وتسابق الجميع على المشاركة في الحدث بشعار أن المشاركة شرف، وأن الحصول على الرمز فخر، وأن الكل فائز في عرس الأصايل.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم اللامحدود لسباقات الهجن، ورعاية سموه الكريمة للمهرجان الذي أصبح نهراً للعطاء وسفيراً لأهل الخليج، وملتقى لمحبي رياضة الأصايل، وأوضح معاليه أن إضافة فعاليات تراثية مثل المزاينة ومسابقة المحالب والسباق التراثي حوّل المهرجان إلى كرنفال احتفالي خالص، رسم عبق الماضي الأصيل في نفوس الجميع، كما أن تخصيص 4 أشواط يومية لأبناء المنطقة في كل الفئات كان بمثابة رسالة للاهتمام بإرث الآباء والأجداد، ودعم المجتمع المحلي، وتعزيز قيمة سباقات الهجن لديهم، لكي تتواصل الأجيال بالرسالة التي وضع لبنتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ووجّه معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سموه واهتمامه الكبير بالرياضات التراثية ومتابعته الدائمة لتحقيق المزيد من النجاحات.

وعبّر عن فخره بالإنجاز اللافت الذي حققته دولة الإمارات بالوصول إلى المريخ، وقال معاليه: «دخول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ بشكلٍ ناجح يمثّل لحظة فخر لكل سكان دولة الإمارات والعالم العربي، لقد حقق أبناء الإمارات برؤية ودعم قيادتنا الرشيدة إنجازاً دخل تاريخ الإمارات والعالم العربي، فكانوا كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصدر فخرٍ لأنفسهم ولأسرهم ولوطنهم ولأمتهم، وإن ما حققته دولة الإمارات خلال أقل من 50 عاماً يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم وللأجيال المقبلة، بأن الإصرار على النجاح والاستثمار بأبناء الوطن هو الضامن الأكبر لنجاح الأمم وتقدمها، ودون شك الوصول إلى المسبار والاهتمام بالرياضات التراثية يمثل وجهين لعملة واحدة، وهما وجهان لدولة لا تعرف المستحيل، وتهتم بالعلم والتراث في الوقت نفسه، إنها إمارات الخير وإمارات زايد الخير».

وتقدم في ختام كلمته بالشكر والتقدير إلى كل المشاركين في النسخة العاشرة من المهرجان، وشكر اللجان المنظمة وأثنى معاليه على التدابير الاحترازية وحرص الجميع على تطبيقها.