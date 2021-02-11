الإمارات والذيد.. لقاء «القمة والقاع» في دوري «الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام اليوم 3 مباريات مهمة، في افتتاح الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يلتقي فريق الإمارات «المتصدر» بـ 21 نقطة مع الذيد الأخير «نقطة»، والعروبة مع دبا الفجيرة والتعاون مع مسافي، على أن تختتم «الجولة 12» بمباراتي الحمرية مع البطائح ودبا الحصن مع مصفوت غداً.

يضع «الصقور» نصب عينه على النقاط الثلاث، في مواجهة سهلة نظرياً مع الذيد صاحب المركز الأخير، إلا أن المفاجآت واردة، في دوري الأولى.

وفي مربح، حيث قمة اليوم الأول بين العروبة «الوصيف» مع دبا الفجيرة «الرابع»، ودائماً ما تحفل لقاءات الفريقين بالندية، وكان التفوق واضحاً لـ «النواخذة» يهدفين في الدور الأول، ولكن أصحاب الأرض حققوا نتائج مذهلة بنهاية الدور الأول، وضعتهم خلف الإمارات المتصدر، بفارق نقطة وبعيداً عن دبا الفجيرة بفارق 3 نقاط، ولن تكون النقاط «لقمة سائغة» للفريقين.

وفي آخر لقاءات اليوم الأول، يلتقي التعاون مع مسافي في مباراة مراكز الوسط والدفء، والرغبة في تحقيق نتائج جيدة، والاقتراب أكثر من مناطق المنافسة.