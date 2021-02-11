الإمارات وباتستوني إلى نهائي «ماسترز» البولو

دبي (الاتحاد)

يلتقي فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وباتستوني بقيادة رجا أبو الجيبين، اليوم في نهائي كأس بطولة «الماسترز» للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو، ويسبق النهائي مباراة دري والتاميرا على مراكز الترضية، وقامت اللجنة المنظمة بنقل مباريات تحديد المراكز، إلى غد، وتجمع الأولى بين السابع والثامن في الترتيب، والثانية تجمع بين الثالث والرابع.

شهدت البطولة فوز فريق بن دري على منافسه إنكورا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، كما فاز فريق «التاميرا» على منافسه فريق «عالم» نتيجة 11-7.