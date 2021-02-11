6 أندية في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

انضم نادي الظفرة للمشاركين في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو اليوم بصالة نادي اتحاد كلباء ضمن برنامج الموسم الحالي، ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 6 أندية هي بجانب الظفرة، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، خورفكان، اتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية، ويمثلها 49 لاعباً.

وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة، الجدول الزمني، حسب لائحة وشروط البطولة، ووفقاً للترتيبات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي أكد ضرورة التباعد الجسدي، خلال منافسات البطولة، بما يضمن السلامة للجميع، وتشهد منافسات البطولة مشاركة فئات أعمار تحت 18-19-20 سنة من مواليد 2001، 2002، 2003، أما الأوزان، فقد تحددت بأوزان تحت 55، 60، 66، 73،81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم. وشدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على ضرورة الحرص على تنفيذ البروتوكول الصحي، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات الصحية العليا، وثمن مشاركة 6 أندية في البطولة التي يأمل أن تقدم عدد المواهب المغمورة التي تشكل إضافة للمنتخبات الوطنية للجودو، وخص بالشكر نادي اتحاد كلباء على تعاونه المستمر.