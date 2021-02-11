الأهلي المصري يطيح بالميراس ويحصد برونزية المونديال

الدوحة (د ب أ)

حصل الأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه 3-2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لنادي القرن في أفريقيا وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، على حساب بطل قارة أميركا الجنوبية.

وبذلك، عادل الأهلي إنجازه التاريخي عندما حصل على المركز ذاته في نسخة البطولة التي أقيمت باليابان عام 2006، كما تعد هذه هي الميدالية الثالثة التي تحصل عليها الكرة المصرية في تاريخ مشاركاتها بالبطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب حصول منتخب الشباب المصري على الميدالية البرونزية أيضاً في كأس العالم تحت 19 سنة بالأرجنتين عام 2001، وفوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية في 2006.