بيدرو: العين مطالب بالعودة من الشارقة بالنقاط الثلاث

العين (الاتحاد)

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه يتوجب عليه أن يُظهر إمكانياته الكبيرة، ويلعب بتركيز عالٍ، عندما يلاقي الشارقة يوم السبت المقبل، في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: من المهم جداً بأن نضاعف من جهودنا وما يتوجب علينا القيام به عندما نلعب من دون كرة، والمنافس يملك هجوماً قوياً يتمتع بالسرعة والمهارات الفردية الجيدة، وسنبذل جهدنا لفرض السيطرة عليه والحد من خطورته وأتيحت لنا فرص للتسجيل في المباراة الماضية، غير أننا لم نستغلها بالصورة المطلوبة، ونعمل على إيجاد فرص لهز الشباك في مباراتنا أمام الشارقة، لأن هجومنا قوي ولدي ثقة كبيرة بأنه يمكننا التسجيل.

وأضاف: ندرك جيداً أن التفاصيل الصغيرة دائماً ما تُحدث الفارق في نتيجة المباراة، تماماً كما في المباراة السابقة، حيث أتيحت لنا فرصة للتسجيل مبكراً، من خلال لابا كودجو، الذي أضاعها، وبعدها تلقت شباكنا هدفاً في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء، وأعتقد أن هذه التفاصيل لها دور في إحداث الفارق خلال المباراة، ونبذل جهدنا ليكون تركيز اللاعبين في أعلى مستوى، وأن يكون أداؤنا جيداً، وأن نرسم البسمة على وجوه الجميع، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها الفريق، والتي نعرفها جميعاً، ونضاعف من جهودنا للعودة إلى العين بالنقاط الكاملة.

وول الغيابات المحتملة، قال: عند الحديث عن الغيابات يبدو الأمر كأنني أختلق الأعذار، ولكن يجب أن أكون عادلاً وأقول إننا نعاني من الغيابات لم يسبق أن حدثت، وإن لاعبي الفريق لم يلعبوا مجتمعين منذ سبتمبر الماضي، وهو أمر سيئ بالنسبة للفريق، وأيضاً على المستوى الشخصي، حيث لم يتوافر لدي خيارات كاملة للقيام بما نرغب في الدوري، ومرة أخرى، هذا ليس عذراً، وإنما واقع نعيشه في الفريق، ولو كان جميع اللاعبين موجودين، من المؤكد أننا سنكون أقوى، وأن نرفع من مستوى جودة الأداء، ولكن أنتظر للتأكد من جاهزية اللاعبين والذين يجعلون الفريق أكثر قوة وتنافسية.

وأضاف: علينا أن نقاتل للفوز بنقاط كل مباراة، ونحاول في كل مرة أن نقوم بذلك، رغم إخفاقنا في القيام بذلك في المباراة السابقة، وعلينا أن نعمل على فعل ذلك في المباراة القادمة ضد منافس قوي وجيد يحتل المركز الأول، وعلينا أن نحاول تحقيق أهدافنا في الوقت الحاضر.