مهدي علي: شباب الأهلي يتعامل مع الدوري بـ «القطعة»

منير رحومة (دبي)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه مع الوحدة، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي، مهمة في مسيرة «الفرسان»، من أجل مواصلة النسق التصاعدي، والتقدم خطوة إلى الأمام في الدوري.

وأضاف أن «العنابي» منافس قوي، ودائماً ما تتميز المباريات التي تجمع الفريقين بالندية، مشيراً إلى أن فريقه يتعامل مع الدوري بـ «القطعة»، ويعول كثيراً على جهود اللاعبين والروح الجماعية لحصد النتائج الإيجابية.

وبخصوص التغييرات المستمرة في التشكيلة، قال: التغييرات تهدف إلى إراحة بعض اللاعبين من ضغط المباريات، في ظل البرمجة المزدحمة، والعدد الكبير من اللقاءات، كما نمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، ليكونوا جاهزين بالشكل المطلوب، إضافة إلى تعويض الغيابات التي تمر بالفريق أحياناً.

وأضاف أيضاً أن النتائج الإيجابية ترفع من معنويات الفريق، وتدفع إلى مواصلة المسيرة الإيجابية، موضحاً أن الفوز على الوصل في كأس الخليج العربي مهم، ولكن المواجهة تقام من شوطين، ويجب أن ينتصر شباب الأهلي في المباراة المقبلة للوصول إلى النهائي.