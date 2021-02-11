العنبري: العين يفرض احترامه على الجميع

علي معالي (الشارقة)

يرى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن الضغوط في الفترة المقبلة على جميع الفرق، وهذا شيئ عادي في مجال اللعبة.

وقال العنبري قبل مباراة العين يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي: نلعب أمام فريق من المنافسين على البطولات، والعين دائماً يفرض أن يحترمه الجميع، رغم كل الظروف المحيطة به أو يعيشها، فمن الممكن أن يعود في أي وقت بمنتهى القوة، وهذا ليس غريباً عنه، والأهم عندي أن يكون «الملك» في قمة التركيز، وسيظل الاحترام قائماً لكل المنافسين.

وأضاف: الفرق المنافسة جيدة، وهو ما يدفعني إلى القول إنه من الضروري أن يكون مستوى «الملك» جيداً، والضغوط التي يتم التحدث عنها أمور عادية للغاية، على أي فريق يشارك في الدوري، أو أي مسابقة يتنافس من خلالها، والبطولة أصعب في المراحل المقبلة، في ظل التقارب الكبير في النقاط والمستوى، ووجود أكثر من فريق، ونعرف بطبيعة الحال أجواء التنافس الملتهب في الفترة المقبلة.

وقال العنبري: يغيب علي الظنحاني للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الوحدة، وأتمنى أن يستمر فريقي في معدله الإيجابي.