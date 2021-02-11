الرمادي: عجمان وحتا «حسابات مختلفة»

رضا سليم (دبي)

وصف أيمن الرمادي مدرب عجمان، مباراة فريقه أمام حتا يوم السبت المقبل، في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم بالمهمة للغاية، ومن المحطات التي تحتاج من «البرتقالي» إلى التركيز، وقال: شاهدنا «الإعصار» يقدم مستوى جيداً في المباراة الأخيرة، بعد التغييرات التي أجراها ونسعى لنتيجة إيجابية، ولكن المواجهة ليست سهلة على الطرفين.

وأضاف: المواجهة تختلف عن الدور الأول، خاصة أنه في بداية الموسم تكون الأجواء أسهل نسبياً بعكس الدور الثاني، كما كان فريقنا يواجه مشاكل كبيرة، وحتا لم يكن دعم صفوفه، وبالتالي المواجهة تختلف من حيث أهمية المباراة والصراع وشكل الفريقين.

وأشار إلى أن ضياع نقاط اتحاد كلباء «ضربة موجعة»، لأننا كنا الطرف الأفضل طوال 90 دقيقة، والمنافس لم يصلنا إلى مرمانا سوى كرة الهدف وضربة الجزاء، والضغوط موجودة أمام حتا، حتى لو فزنا في المباراة الماضية، لأن الضغوط جزء من كرة القدم، ولست مع من يقول إن فريقاً معيناً يلعب بـ«أريحية»، والأهم أن تتعامل مع الضغوط بشكل إيجابي.

وأكد عبدالله صالح مدافع عجمان أن المواجهة مع حتا قوية، خاصة أن المنافس يقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، وهو ما ظهر بعد التغييرات الشتوية ونتابع الفريق في كل مباراة، مشيراً إلى أن الخط الخلفي في عجمان لا يواجه مشكلة في الانسجام بين صفوفه، ونتحسن من مباراة إلى أخرى وحققنا نتائج إيجابية.