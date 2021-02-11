زاناردي: الملعب دافع خورفكان للفوز على بني ياس

فيصل النقبي (خورفكان)

أشار البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، إلى جاهزية فريقه التامة للمواجهة الصعبة أمام بني ياس «المتطور»، والذي يقدم عروضاً إيجابية كبيرة في الجولات الماضية، وقال «نخدم أنفسنا أمام «السماوي»، لأننا نحتاج إلى النقاط الثلاث، بعد نتيجة سلبية، ومبارياتنا القادمة صعبة، وهذه الجولة ستكون بها مواجهات مباشرة، ونتمنى أن تخدمنا نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق القريبة منا، وأن نستطيع العودة إلى النتائج الإيجابية من جديد».

وأضاف: لدينا ثقة تامة بقدراتنا، وخسارتنا أمام النصر لم تكن مستحقة، وعلينا أن نبرهن عن ذلك في «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وعودتنا إلى ملعبنا دافع إيجابي كبير، خاصة أننا حققنا نتائج جيدة به، وجاهزون للقاء الصعب.