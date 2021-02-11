إيسايلا: خورفكان مختلف عن «خماسية» بني ياس!

مصطفى الديب (أبوظبي)

قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن مباراة فريقه أمام خورفكان يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي صعبة للغاية، خاصة أن المنافس يجيد اللعب على أرضه بقوة.

وأضاف: المباراة المقبلة تختلف شكلاً ومضموناً عن مواجهة الدور الأول التي انتهت بفوز «السماوي» بخماسية، مؤكداً أن سيناريو تلك المباراة أدى إلى هذه النتيجة، فيما أن المنافس تغير حالياً، وقام بصفقات قوية في «الانتقالات الشتوية».

وعن عودة صانع ألعاب «السماوي»، خمينيز الأرجنتيني، قال: موقف اللاعب من المشاركة لم يتحدد، مؤكداً استمرار غياب فواز عوانة قائد الفريق