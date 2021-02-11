«الوصل» تعانق سيف الحول في ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن

عبدالله عامر (اللبسة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت بمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين منافسات اليوم الختامي في الفترة المسائية التي خصصت لرموز فئة الحول والزمول.

كما شهد السباقات الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس دائرة التراث والسياحة رئيس مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية بإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية بإمارة أم القيوين، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدت «الوصل» مالكها محمد سهيل بن عويضان العامري سيف الحول المفتوح و3 ملايين درهم بعد أن أنهت مسافة الشوط الرئيسي الأول بزمن قدره 12:32:8، وجاءت في المركز الثاني «نجلا» لسعيد محمد بالذويب العامري بزمن قدره 12:36:7، ووصلت «بشاير» لفرج علي بن حمودة في المركز الثالث بتوقيت قدره 12:42:5، وفي الشوط الرئيسي الثاني للزمول المفتوح والجائزة بندقية و2 مليون درهم كان الموعد مع «كيفان» لحمد راشد غدير الكتبي ليحصد الناموس بزمن بلغ 13:02:1، وجاء في المركز الثاني «رعد» لحمد راشد غدير الكتبي بزمن قدره 13:02:3، وفي المركز الثالث «مصيح» لمحمد سالمين مبارك العامري بزمن قدره 13:03:4، وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات و2 مليون ونصف المليون درهم انتصرت «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:37:5، وجاءت في المركز الثاني «الكايدة» لحميد سعيد النيادي بتوقيت قدره 12:38:9، ثم «الشهامة» لمحمد مسلم بن قنزول في المركز الثالث بزمن بلغ 12:39:6.

وفي آخر أشواط المهرجان والتنافس على بندقية الزمول المحليات ومليون ونصف المليون درهم فاز «شاهين» لسويد مسيعد قران المنصوري بالمركز الأول وناموس الشوط بتوقيت قدره 12:53:9، وجاء «مخلاب» لحميد سعيد النيادي في المركز الثاني بزمن قدره 13:01:01، و«لبيب» لعلي بن حمودة الظاهري في المركز الثالث بزمن قدره 13:02:0.

وفي أشواط الحول الخاصة بمسابقة مزاينة الإبل فازت «وطن» لحميد سعيد السيد المحرمي بناموس الشوط الأول الخاص بالحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح بعد تحقيقها نسبة 95%، وجاءت في المركز الثاني «شرط» لسعيد كرامة سعيد العامري بنسبة جمال بلغت 94%، وفي المركز الثالث «مياسة» لعبدالعزيز محمد عايض القحطاني بنسبة 93%، وفي الشوط الثاني للحول شرايا أبناء القبائل مفتوح كسبت «تشريف» آراء لجنة التحكيم لتهدي مالكها سالم ناصر صقر المنصوري المركز الأول بنسبة جمال بلغت 94%، وجاءت في المركز الثاني «زمط» لعامر مصبح عامر بن حويرب المنصوري بنسبة 93%، وفي المركز الثالث كان اختيار لجنة التحكيم مع «شف» لعمر عوض عبدالله قاسم العامري بنسبة 92%، وفي الشوط الثالث حول شرايا لأبناء القبائل الخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان كسبت «بنت صوغان» لعادل محمد راشد الخاطري المركز الأول بنسبة 90%، وجاءت «شواهين» لسيف عبيد مطر آل علي في المركز الثاني بنسبة 88%، وفي المركز الثالث «هملولة» لسالم عبدالله ماجد الزمر بنسبة 86%.