اتحاد الكرة ينظم محاضرة «يداً بيد نتعافى»

دبي (الاتحاد)

قدمت لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم محاضرة بعنوان «يداً بيد نتعافى»، عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت أهمية لقاحات فيروس كورونا.

أشرف على المحاضرة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، فيما قدمها الدكتور منصور أنور حبيب الاستشاري المساعد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بمشاركة الأطقم الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية.

وتطرقت المحاضرة لأنواع لقاحات فيروس كورونا وكيفية عملها داخل الجسم، وتكوينها للأجسام المضادة اللازمة للتصدي، والقضاء على الفيروس، إضافة لأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، سواء للأفراد الذين تلقوا جرعتي اللقاح، أو الذين لم يتلقوها بعد.

كما ‬تم ‬الرد ‬على ‬الاستفسارات ‬الواردة ‬بخصوص ‬اللقاح ‬وبنود ‬البروتوكول ‬الصحي ‬المعتمد في ‬المباريات ‬والتدريبات.