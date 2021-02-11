رازوفيتش: الوحدة يسعى لإيقاف تفوق شباب الأهلي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، على أن فريقه يسعى لوقف تفوق شباب الأهلي عليه في المواسم الماضية، عندما يلتقي الفريقان الأحد المقبل، ضمن «الجولة 16» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وكسر هذه القاعدة، بجانب «سوء الطالع» الذي لازمه أمام الفرق التي تتقدمه في جدول الترتيب، ولم ينجح في الفوز عليها، رغم أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في المباريات.

واعترف مدرب الوحدة بالتأثير الكبير لغياب السوري عمر خريبين والكنغولي باول مبوكو للإصابة والإيقاف، خاصة أنهما سجلا وصنعا عدداً من أهداف «العنابي» في الدوري.

وكشف أن «الثنائي» طحنون الزعابي وخليل إبراهيم يعوضان غياب خريبين ومبوكو، وقال: نريد الفوز والفريق يقاتل 90 دقيقة من أجله، ونحضر جيداً لكل مباراة، واللاعبون يبذلون ما في وسعهم، ويجب أن نغير الصورة السابقة، وما أؤكده أنا واللاعبون نريد الفوز في كل المباراة ونقاتل من أجله في المباراة المقبلة.

من جانبه، قال السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة: نقاتل في كل مباراة، ونعطي أفضل ما عندنا، ويجب أن نقدم مردوداً عالياً من أجل الفوز في المباراة، على الصعيد الشخصي لا أشعر بأي ضغوط، بل لدي إحساس بالمسؤولية للعودة إلى سابق مستواي قبل الإصابة، ومساعدة الفريق بتسجيل الأهداف.