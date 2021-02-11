اتحاد الكرة يطلق دورة إعداد حكام «الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم محاور الدورة الأولى لإعداد حكام كرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي «الفيفا» من 11 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 20 حكماً.

حضر افتتاح الدورة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وإبراهيم المنصوري عضو اللجنة المشرف على تطوير حكام الصالات والشاطئية، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام.

ويتضمن برنامج الدورة التي يُقدم محاورها المحاضر الدولي الأخضر بن شاباني محاضرات نظرية لشرح ومناقشة المستجدات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة في يونيو الماضي، بالإضافة لمجموعة من التدريبات الفنية على الحالات التحكيمية، خلال مباريات تقام بالاستعانة بلاعبين، وذلك على الملعب الرملي باتحاد الكرة.