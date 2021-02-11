مايجا والحوسني والرمادي الأفضل في يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج موديبو مايجا لاعب عجمان، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر يناير، والذي تنظمه رابطة المحترفين، كما حصد المصري أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي» جائزة أفضل مدرب، بعدما نجح «البركان» في حصد فوزين مهمين في يناير الماضي، جعلا الفريق يقفز إلى منطقة الأمان على لائحة الترتيب في «دورينا».

فيما نال عادل الحوسني، حارس الشارقة، جائزة أفضل حارس خلال يناير، وهو الذي يسهم في حفاظ فريقه على صدارة ترتيب الدوري بفضل أدائه الثابت.

وتفوق مايجا على 4 منافسين في جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال يناير، بعدما ضمت قائمة المرشحين، البرازيلي إيجور كورونادو «الشارقة»، عبدالعزيز هيكل «شباب الأهلي»، الكوري الجنوبي ميونج جو لي «الوحدة»، ورامون لوبيز «خورفكان».

فيما تفوق عادل الحوسني في جائزة أفضل حارس، على ماجد ناصر «شباب الأهلي»، وسلطان المنذري «الوصل».

وفاز أيمن الرمادي بجائزة أفضل مدرب، بعد منافسة مع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل.

وتقوم رابطة المحترفين بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي، التي تنطلق غداً.