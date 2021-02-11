الشارقة يقترب من لقب «بطل شتاء» دوري اليد

رضا سليم (دبي)

اقترب الشارقة من حسم لقب بطل الشتاء لدوري أقوياء اليد قبل نهاية الدور الأول بجولة، عندما يلتقي فريق مليحة في الجولة العاشرة السبت المقبل بصالة نادي مليحة، خاصة أن الفريق الشرقاوي يتصدر القمة برصيد 24 نقطة، ولم يخسر أي مباراة أو يتعادل على مدار 8 جولات لعبها حتى الآن، وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، وفي حالة فوزه سيرفع رصيده إلى 27 نقطة، وفي هذه الحالة سيحسم لقب بطل الشتاء، قبل أن يلتقي الظفرة في الجولة الحادية عشر والأخيرة من الدور الأول الأسبوع المقبل.

ويشهد الدوري غداً «الجمعة» مباراة دبا الحصن والعين بصالة دبا الحصن، ويحتل صاحب الأرض المركز الأخير برصيد 10 نقاط، والبنفسج الرابع برصيد 18 نقطة.

وتستكمل الجولة السبت بـ 3 مواجهات، حيث يلتقي مليحة مع الشارقة، كما يلتقي الظفرة مع شباب الأهلي بصالة الأخير، وهي المباراة التي تم نقلها من ملعب معهد بينونة باتفاق الفريقين، ويأتي الظفرة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما شباب الأهلي الوصيف برصيد 21 نقطة من 8 مباريات أيضاً.

ويستضيف الوصل السادس برصيد 16 نقطة منافسه بني ياس صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة بصالة الإمبراطور، ويغيب النصر عن هذه الجولة، وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة.