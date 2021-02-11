شباب الأهلي يجمع «جيل الأحلام» بعد ضم «عموري»

منير رحومة (دبي)

بتعاقد شباب الأهلي مع عمر عبد الرحمن حتى نهاية الموسم، يكتمل عقد لاعبي «جيل الأحلام،» بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، حيث يجدد كل من حمدان الكمالي، وماجد حسن، وعبدالعزيز صنقور، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد خليل، ذكريات «الجيل الذهبي» لكرة الإمارات، والذي تدرج من الناشئين إلى الأول، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بكأس أمم آسيا للشباب، والتأهل إلى كأس العالم للشباب بمصر، والألعاب الأولمبية في لندن، وإحراز فضية الألعاب الآسيوية، وصولاً إلى التتويج بكأس الخليج.

وبوجود نخبة من الدوليين، أمثال يوسف جابر، ومحمد مرزوق، ووليد عباس، ومحمد جابر، وسعيد أحمد، ومحمد جمعة، يعزز «الفرسان» من قوته، استعداداً للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والخارجية، واستعادة مكانته اللائقة.

وبعد نجاح مهدي علي في إعادة التوازن إلى الفريق، وحصد سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، يعول شباب الأهلي على «التوليفة» المتميزة من المواطنين والأجانب، لتقديم عروض قوية، وبلوغ المزيد من النتائج الإيجابية، أملاً في حصد من المزيد من البطولات المحلية، خاصة أن الفريق منافس قوي على لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ويطمح أيضاً إلى دخول المسابقة القارية بجدية، والوصول إلى أبعد مدى في سباق «الأبطال».