الحسن صالح يعود إلى «الملك» بعد 337 يوماً

علي معالي (دبي)

أصبح الحسن صالح مدافع الشارقة، جاهزاً للعودة إلى دفاع الفريق، بعد غياب وصل إلى 337 أيام، حيث إن آخر مباراة لعبها الظهير الأيسر تعود إلى 14 مارس 2020 أمام الفجيرة، ضمن «الجولة 19»، وانتهت لمصلحة «الملك» بثلاثية، قبل توقف دوري الخليج العربي، وإلغاء الموسم، وعانى الحسن قبل بداية الموسم الحالي من إصابة «الكاحل».

وغاب اللاعب تماماً عن الفريق وخضع لجراحة وتأهيل لفترة طويلة، حتى استطاع العودة منذ فترة إلى التدريبات، وأصبح مهيأ للمشاركة، ولكن يظل القرار بيد المدرب عبدالعزيز العنبري بالدفع به في المباريات، أو حتى دخوله قائمة الـ18 أمام العين في «الجولة 16».

ونظراً لغياب الحسن صالح، استعان العنبري بأكثر من لاعب لسد الفراغ، حيث قام علي الظنحاني بالدور لفترة طويلة، بجانب الاستفادة من البرازيلي المقيم ميلوني، نظراً للحاجة إلى الظنحاني في الجبهة اليسرى، بعد إصابة خالد الظنحاني في الجبهة اليمنى.