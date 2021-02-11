كواس «المفتاح الجديد» بـ «اللغة المشتركة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم خوض الهولندي براندلي كواس لاعب الجزيرة، المنتقل إليه من النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية 12 مباراة مع «العميد» فريقه القديم، في دوري الخليج العربي، فإنه لم يظهر بصورة قوية ولافتة، عكس المباراة الأولى التي خاضها مع «فخر أبوظبي» أمام الظفرة، والتي حقق فيها الجزيرة الفوز بـ «خماسية»، حيث قدم اللاعب مستوى متميزاً للغاية، ونجح في التسجيل، فضلاً عن القيام بواجباته على أكمل وجه.

والمشهد الأبرز في المباراة حالة الحب التي جمعت كواس بزملائه، خاصة خلال التهنئة، بعد تسجيل الهدف، حيث وضحت فرحة الجميع من القلب للاعب الجزراوي الجديد.

تألق كواس لم يكن «وليد المصادفة»، ويقف خلفه العديد من الأسباب، أبرزها الدعم من الفريق، والتفاهم مع كايزر الذي نجح في إعداده نفسياً، ولعبت اللغة الهولندية دوراً مهماً في تسهيل مهمة المدرب، خاصة أن كواس من جنسيته، والمؤكد أن اللغة الأم وطريقة التفاهم تسهل الكثير من الأمور.

ونشر الحساب الرسمي للجزيرة مقاطع من تدريبات الفريق، وكذلك الحالة النفسية واستعداد كواس للمباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء، وشغفه وتألقه في التدريبات.

وسجل اللاعب الهولندي 3 أهداف هذا الموسم، منها هدفان مع النصر في 12 مباراة، وهدف مع الجزيرة في مباراة، ويعد كواس واحداً من المفاتيح والنجوم الجدد، ويسعى مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي» للاعتماد عليه بصورة كبيرة، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى، وهو ما كان «فخر أبوظبي» بحاجة له، خاصة مع تكرار الإصابة لبعض اللاعبين.

وأعرب كايزر عن سعادته بالظهور المميز الأول لكواس، خلال مواجهة الظفرة، مؤكداً أنه لاعب رائع ويملك قدرات تؤهله للمزيد من التألق والانسجام مع الفريق خلال الفترة المقبلة.