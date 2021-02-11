«اتصالات» ترعى «القميص الأخصر» في طواف الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية مع اتصالات لرعاية القميص الأخضر الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام بالنقاط في مراحل طواف الإمارات، الحدث العالمي الوحيد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام خلال الفترة 21-27 فبراير، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً ونخبة نجوم السباقات العالميين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات».

وتوجه عارف حمد العواني بالشكر والتقدير لاتصالات، وحرصها على رعاية ودعم طواف الإمارات بنسخته لعام 2021، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل الحرص الكبير للمؤسسات الوطنية وتكاتفها من أجل إنجاح واحدة من أهم الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها الإمارات، انطلاقاً من نهجها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية لدعم التنمية الرياضية.

وقال العواني: «نفخر برعاية «اتصالات» وتواجدها في طواف الإمارات، بما يشكل إضافة جديدة ومهمة لمسيرة الحدث ومكانته العالمية المرموقة، في ظل ما يحققه من مكتسبات كبيرة على صعيد تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشار ثقافتها بصورة أوسع، إلى جانب ما يحققه من عوائد ترويجية واقتصادية وإعلامية مميزة، قادته ليكون نموذجاً فريداً من بين الفعاليات الرياضية العالمية.»

من جانبه، أفاد الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»: «نفتخر أن تشارك «اتصالات» بدعم هذا الحدث المتميز، بصفتها راعي القميص الأخضر المخصّص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط. وتنبع هذه الرعاية من المسؤولية المجتمعية في «اتصالات» للمساهمة الفعالة في دعم مختلف الأنشطة المجتمعية، بما فيها المسابقات الرياضية، خاصةً في حدث فريد مثل طواف الإمارات الذي يضم نخبة من أمهر الدراجين في العالم، ويعزز مكانة الدولة وريادتها العالمية، ودورها في جذب أهم الفعاليات والمناسبات على كافة الأصعدة».