«راجي» يستهدف لقب «تحدي العين» للخيول

العين (الاتحاد)

ينظم مضمار العين، عصر الغد حفله الثامن لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية، ما عدا الشوط الختامي للمهجنة، ويسعى الجواد «راجي» لتكرار فوزه، حين يخوض تحدي الشوط الرابع والرئيس في الحفل لمسافة 2000 متر (شروط)، بينما يبحث «صلب» عن العودة للانتصارات، بعد أن حل وصيفاً بذات المسافة والمضمار في آخر مشاركة.

ويتصدر الجواد «قرم» الذي حل وصيفاً في آخر مشاركة ترشيحات المنافسين في «الخامس» لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، كما يسعى أيضاً للصدارة «ويل باور» الذي كان قريباً جداً من الفوز في معظم مشاركاته، ويملك فرصة المنافسة أيضاً «السهوج» ولديه فارق 2.5 كلج الممنوح لفارسه.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 2000 متر لخيول إنتاج الإمارات، ويتصدر «تاجر» الذي أحرز الوصافة في انطلاقته الأخيرة على ذات المضمار والمسافة، أمام رباعية لإسطبلات العجبان، أبرزها «بشارة الريف»، و«لهيب الريف»، فيما يدفع إرنست أورتيل بكل من «ايه اف القوس» و«ايه اف سدن».

وتتنافس 15 خيلاً لمسافة 1400 متر في الشوط السادس، حيث يسعى «ايه اف قاصد» لتسجيل لقبه الأول ويواجه «اريس دي جيون» و«ايه اس تميز».

وينطلق الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر، ويسعى «ايه اف الباهر» للتعويض، لكن مهمته لن تكون سهلة بوجود «اسف» الفائز في سباقه الأخير على ذات المضمار والمسافة، وهناك «ايه اف رمز».

وينطلق «ايه اف إشعار» بإشراف أورتيل أمام «قاسم» ورفيقه في الإسطبل «مقتدر»، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، ويجرب «ايه اف سيفن سكايز» حظه على الرمل للمرة الأولى بالموسم.

ويسعى الجواد «انتيمو» الفائز مرتين في العين، لحصد لقب شوط المهجنة في ختام الحفل، والذي تتنافس فيه الخيل لمسافة 2600 متر (تكافؤ)، ويواجه «منتخب» و«عنيزة»، إلى جانب «اوتمن برايد» الفائز في الموسم الماضي.

الترشيحات

1- الباهر، اسف، رمز

2- قاسم، مقتدر، إشعار

3- تاجر، بشارة الريف، قوس

4- راجي، صلب، منفرد

5- قرم، ويل باور، السهوج

6- قاصد، اريس دي جيون، تميز

7- انتيمو، منتخب، عنيزة