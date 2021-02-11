6 ميداليات لأبطالنا في دولية «مسبار الأمل» لـ «أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أشاد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، باستضافة دبي لبطولة مسبار الأمل لقوى أصحاب الهمم، البطولة الأولى المعترف بها بعد جائحة كورونا، مبيناً أن الإمارات تعشق التحدي، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صاحب فكرة بطولات فزاع لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث على هذه الاستضافة.

وهنأ رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قيادة وشعب الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ والذي يعد فخراً للجميع، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية وممثل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

وعلى صعيد نتائج مسابقات اليوم الأول، حصد أبطالنا 6 ميداليات ملونة 3 فضيات ومثلها برونزيات عن طريق البارالمبي محمد القايد، الذي فاز بالمركز الثاني في سباق 100 متر الفئة تي 43 خلف البارالمبي التونسي وليد كتيلة صاحب المركز الأول، وسارت البارالمبية نورة الكتبي على الطريق نفسه، محققة المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة أف 32، فيما حصل يحيى البلوشي على المركز الثاني أيضاً في مسابقة 100 متر تي 46، بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب ذكرى الكعبي الذي حققت المركز الثالث في مسابقة دفع الجلة أف 32، وجمعة سعيد الطنيجي في مسابقة رمى القرص أف 56، ومحمد يوسف في 100 متر تي 43.

كما شهد اليوم تحقيق 4 أرقام جديدة، حينما حصد الأوزبكي بوبي ريجون رقماً عالمياً جديداً في مسابقة دفع الجلة أف 40، والمغربي عيسى بن طالب في مسابقة 1500 متر تي 37، بينما حلق الفرنسي هنوني بوزدي برقم أوروبي جديد في مسابقة 1500 متر تي 38، فيما حصد الإيراني حامد أميري رقماً آسيوياً جديداً في مسابقة رمح الرمح أف 54، وفاز العُماني المشايخي محمد المشايخي بذهبية دفع الجلة أف 32.

من ناحية أخرى، أكد البارالمبي محمد القايد أن التوقف الإجباري، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورنا كان عاملاً رئيسياً في اختلال المعادلات التحضيرية للأبطال، وقال: إن فترة التحضير قبل خوض غمار الحدث البارالمبي المرتقب «طوكيو» تعد بكل المقاييس قصيرة، ونتطلع للعودة القوية في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة وفق النهج المرسوم، حتى نرسم صورة طيبة عن رياضة «أصحاب الهمم» في الإمارات، التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية.