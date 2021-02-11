دوري الصيد بالصقور قوة وندية تزين «فخر الأجيال»

دبي (الاتحاد)

شهدت جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مستويات قوية ومتقاربة في أشواط المواجهات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، واستضافتهما بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح».

وحصد «أف 3» انتصارين في انطلاق فئة الشيوخ ليتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، وسط مطاردة قوية من الظفرة و«إم 7» اللذان حققا 4 نقاط، وفي الجولة الأولى لفئة الشيوخ، تغلب الظفرة على بينونة 4-صفر، و«أف 3» على النيف بذات النتيجة، و«إم 7» على «إف 3- إس» 3-1، وفي الجولة الثانية لفئة الشيوخ، تفوق «إف 3» على بينونة 4-صفر، وتغلب «أف 3-إس» على النيف 4-صفر، وتعادل الظفرة مع «إم 7» 2-2، في واحدة من أقوى المواجهات.

وواصل فريق «ربدان» حامل اللقب الموسم الماضي «باسم الصيرمي» تصدر منافسات فئة العامة بـ 7 انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، وفي الجولة السادسة، تغلب نوماس على حبشان بأربعة أشواط دون مقابل، والإمارات على صقور العين بنفس النتيجة، وربدان على دبي بنتيجة 3-1، وصقور ند الشبا على الطف بذات النتيجة، وتعادل الغربي مع النخبة 2-2.

أما في الجولة السابعة لفئة العامة، فتفوق ربدان على صقور ند الشبا 3-1، والنخبة على دبي 3-1، ونوماس على صقور العين 4-صفر، والطف على حبشان 3-1، والإمارات على الغربي 4-صفر.

وعبر الصقار خليفة بن الشيخ مجرن الكندي، قائد فريق «أف 3»، عن تقديره لإطلاق منافسات «الشيوخ»، لما فيها من أهمية تكمن في المواجهات المباشرة بين طيور هذه الفرق، وقال: المتعة والندية تكمن في المواجهات بين الطيور في الأشواط، على عكس الأشواط الأخرى التي تخضع للقرعة، ومن الصعب أن يتنافس الصقران في التوقيت نفسه ونفس الظروف أيضاً، وهو أمر يجعل الترقب والتشويق موجوداً في جميع تفاصيل الأشواط.