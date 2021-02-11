17 عضواً في عمومية الطائرة باعتماد «الرباعي»

معتصم عبدالله (دبي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في الخامسة مساء الاثنين المقبل، اجتماعه العادي رقم 46 بمقره في دبي بشأن الاطلاع على تقارير اللجان، واستعراض قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، القاضية بإلغاء القرارات المعتمدة في العمومية غير العادية للاتحاد والتي عقدت في أغسطس 2020، والتي شهدت اعتماد النظام الأساسي الذي انبنت على لوائحه إجراءات الدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024.

وشملت قرارات مركز التحكيم الصادرة مؤخراً علاوة على إلغاء قرارات العمومية غير العادية، اعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت الأندية الأربعة إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة بشأن اعتبارها عضوية مساندة، وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

ورفع القرار «النهائي» لمركز الإمارات للتحكيم عضوية «الأندية العاملة» في اتحاد الطائرة إلى 17 نادياً تمتلك حق التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية، باستثناء نادي اتحاد كلباء «العضو 18» والذي تم اعتباره عضواً مسانداً بحسب ذات الجهة صاحبة القرار الأخير.

وتزامنت قرارات مركز الإمارات للتحكيم، مع إعلان الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قراراً بتمديد فترة عمل مجالس إدارة بعض الجهات الرياضية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، سواء أقيمت أو لم تقم.

ويمنح قرار الهيئة اتحاد الطائرة الوقت الكافي لدراسة النظام الأساسي «المقترح» وعرضه على عمومية غير عادية للاعتماد قبل البدء في إعادة إجراءات انتخابات الدورة الجديدة، بمشاركة 17 نادياً من العضوية «العاملة» في الاتحاد.