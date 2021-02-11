مدرب الوصل يقود تشيلي

سانتياغو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، تعيين الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرباً جديداً للمنتخب، وذلك قبل أسابيع قليلة من استئناف تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد في بيان، إن لاسارتي يستلم قيادة لاروخا «لقب المنتخب التشيلي» للتنافس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وكوبا أميركا 2021 في الأرجنتين وكولومبيا، وجميع تحديات المنتخب الوطني».

وأضاف أن عقد المدرب يتمدد تلقائياً، في حال التأهل إلى كأس العالم.

ويبدأ لاسارتي الذي يخلف الكولومبي رينالدو رويدا «غادر لتدريب منتخب بلاده»، مشواره ضد باراجواي في 25 مارس المقبل.

وتحتل تشيلي المركز السادس في مجموعة أميركا الجنوبية بأربع نقاط فقط من أربع مباريات.

ويعرف الأوروجوياني «59 عاماً» كرة القدم التشيلية جيداً، إذ سبق له أن درب أندية يونيفرسيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد كاتوليكا بين عامي 2012 و2015، كما يملك تجارب في إسبانيا «ريال سوسيداد» وأوروجواي «ناسيونال»، والإمارات «الوصل»، ومصر «الأهلي».