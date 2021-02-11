18 دولة في كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وهي ثاني البطولات الدولية التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويشارك في البطولة نخبة فرسان من 18 دولة عربية وأجنبية وأوربية، ورصدت اللجنة المنظمة أكثر من 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين وأصحاب المراكز الأولى، ويقدر عدد الخيول بنحو 250 خيلاً، وبمشاركة 180 فارساً وفارسة، من الإمارات، البحرين، بيلاروسيا، بوليفيا، كندا، الدنمارك، مصر، المملكة المتحدة، بولندا، أيرلندا، إيطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، النرويج، فلسطين، روسيا، وسوريا.

وتقام المنافسات على مدى يومين، على الميدان الرملي الخارجي، وتشتمل على ستة أشواط دولية، أربعة منها من فئة النجمتين، وشوطان من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، بالإضافة إلى منافسات محلية من ستة أشواط تقام على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، ويشارك فيها الفرسان والفارسات المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالدولة، من جميع الفئات المبتدئين، والأشبال والناشئين «الجونيورز»، وفرسان الفئة الثانية، وخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات و4 ـ 5 سنوات.

وتفتتح البطولة بالشوط الترحيبي للخيول الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، بمواصفات شوط خاص من مرحلتين، على حواجز ارتفاعها 120 ـ 130 سم وبجوائز مالية 10 آلاف درهم، وشوط بمواصفات شوط خاص من مرحلتين، صمم مساره بحواجز تصل إلى 130 سم، والشوط الثالث يقام في ختام منافسات اليوم الأول، وهو بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن على حواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم، وبجوائز مالية قدرها 131.600 درهم.

ويشهد اليوم الثاني إقامة الشوط الرابع، الخاص بختام بطولة الخيول الصغيرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، و135 سم للخيول عمر 7 سنوات، والشوط الخامس، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم، وتختتم البطولة بالمنافسة على كأس حاكم الشارقة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم، وجوائز مالية قدرها 133.600 درهم.