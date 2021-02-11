راموس بين «البقاء» و«الرحيل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تباينت الأنباء الخاصة بمستقبل قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وعما إذا كان سيرحل وينتقل إلى نادٍ آخر يلبي مطالبه المادية؟ أم يواصل مغامرته الناجحة التي بدأها مع «الميرنجي» منذ 16عاماً؟ وهكذا أصبح مستقبل راموس حديث الساعة في إسبانيا.

قال الصحفي الرياضي سيرو لوبيز، في اتصال هاتفي مع برنامج «إيل جولازو جول» بالتلفزيون الإسباني: إن راموس «34 عاماً» رفض العرض الأخير الذي اقترحه عليه «الملكي» بمد عقده موسماً واحداً، قابلاً للتجديد لموسم آخر، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، وأنه أبلغ إدارة النادي بقرب رحيله إلى نادٍ أوروبي كبير، من دون أن يحدد بالاسم هذا النادي.

وبعد دقائق من كلام الصحفي لوبيز، اتصل صحفي إسباني آخر هو ميجويل أنخيل دياز، للإدلاء بمعلوماته للبرنامج نفسه، وقال كلاماً آخر مغايراً تماماً، إذ نقل على لسان راموس، قوله إنه ما زالت لديه الرغبة في الاستمرار مع ريال مدريد، وإن نوعاً من التقارب حدث بين الطرفين في الساعات الأخيرة، بعد أن أجرى راموس جراحة عاجلة في ركبته اليسرى، وما زال المسلسل مستمراً.

يذكر أن راموس كان انتقل من إشبيلية إلى «الميرنجي» في صيف 2005، ولعب 668 مباراة رسمية مع الريال حتى الآن.