كينين تتنازل عن لقب «أستراليا المفتوحة» بـ «ضربة قاسية»

ملبورن (أ ف ب)

ودعت المصنفة الرابعة عالمياً، الأميركية صوفيا كينين بطولة أستراليا المفتوحة التي تحمل لقبها، بهزيمة قاسية اليوم «الخميس» أمام الإستونية كايا كانيبي في الدور الثاني.

وعانت الأميركية «22 عاماً» منذ وصولها إلى ملبورن، لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني، عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2.

وقالت كانيبي التي كان لديها عشرة إرسالات حاسمة: «لقد قدمت أداءً جيداً، وكانت خطتي هي اللعب بقوة».

وكانت كينين بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينجليس 7-5 و6-4 الاثنين في الدور الأول. وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول، بفوزها في النهائي على الإسبانية جاربيني موجوروتسا.

أثبتت كانيبي أنها الأقوى في المباراة من خلال إرسالاتها، فيما ارتكبت كينين 22 خطأً سهلاً من دون أن تظهر مقاومة تذكر.

كما أن كانيبي كانت جاهزة بدنياً، بعدما أنهت في المركز الثاني في كأس جيبسلاند التمهيدي، قبل أن تفوز بمجموعتين متتاليتين على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا في الدور الأول من البطولة، وتلعب الإستونية البالغة «35 عاماً» في الدور المقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش.