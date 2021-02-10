مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن: «الشاهينية» و«القرضاب» يحسمان الكأس والبندقية في «يوم الثنايا»

عبدالله عامر (اللبسة)

كسبت «الشاهينية» لعلياء محمد ناموس أول رموز فئة الثنايا في اليوم الخامس وقبل الأخير لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، التي أقيمت مساء الأمس على أرضية ميدان اللبسة في إمارة أم القيوين، وتمثل مشاركة العنصر النسائي في المهرجان تاريخية وللمرة الأولى بمنافسات الهجن ما يفتح الباب لمشاركات جديدة في المستقبل، واستطاعت «الشاهينية» أن تخطف كأس الثنايا الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:49:8 دقيقة.

وفي الشوط الثاني واصلت مالكة الهجن الجديدة على الساحة علياء محمد رحلة الانتصارات وكسبت الرمز الثاني لها في اليوم الأول لدخولها مجال رياضة الهجن مع «القرضاب» الذي فاز ببندقية الثنايا الجعدان بزمن بلغ 12:50:9، وشهدت أشواط الرموز مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز نقدية قيمة.

وفي الشوط الثالث انتزعت «هملولة» لسعيد الدحبة قنازل العفاري المركز الأول والناموس بزمن قدره 12:59:0 وفي الشوط الرابع تصدرت «هملولة» لسيف سهيل بن نخيرة العفاري مراحل الشوط محققة المركز الأول والناموس بزمن قدره 13:00:00، وفي الشوط الخامس فاز «الذيب» لراشد بالزفنة العفاري بالمركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 13:06:4، وفي الشوط السادس كسب «شاهين» لعيسى سهيل مهنا المحرمي المركز الأول والناموس بتوقيت قدره 12:57:7، وفي الشوط السابع أهدت «الشرود» مالكها محمد عتيق بن زيتون المهيري المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 13:04:6، وفي آخر أشواط فئة الثنايا كان الموعد مع «ود» لفرج بن حمودة الظاهري محققة المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 13:00:4، حصل جميع الفائزين بالأشواط من الثالث إلى الثامن على 150 ألف درهم لصاحب المركز الأول وجوائز قيمة لباقي المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

12:40:8

حققت «مسعفة» لعبيد محمد النعيمي التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية لمنافسات الثنايا في مسافة الـ 8 كلم، واستطاعت أن تنهي مراحل السباق بزمن قدره 12:40:8، محققة المركز الأول في الشوط الأول الخاص بالثنايا الأبكار المحليات.

الحبسي: مكارم المهرجان عديدة

قدم سهيل الحبسي محلل قناة ياس الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مكارم سموه المستمرة لشتى المجالات الرياضية، بما فيها رياضة سباقات الهجن، موضحاً أن المهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويستبشر الملّاك سنوياً بإقامة الكرنفال الاحتفالي الذي يحمل شعار الجميع فائز بشرف المشاركة.

وقال الحبسي: نحن نصل في هذا الموسم للنسخة العاشرة التي نحتفل بها في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين لتأتي هذه النسخة بحلة جديدة، من خلال إضافة فعاليات أخرى، المحالب ومزاينة الإبل والسباق التراثي، موضحاً بأن هذه الفعاليات أتت لتشمل بفوائدها كل المهتمين بالهجن في الخليج العربي.

وأكد أن تخصيص أربعة أشواط لأبناء المنطقة في كل الفئات المخصصة للسباقات يسهم في زيادة شريحة المنضمين لهذه الرياضة التراثية، وأضاف: أبرز المفاجآت في المهرجان جاءت بإقامة السباق التراثي لكل الفئات العمرية من مواطني الدولة، وشاهدنا مهارات أبناء الوطن في ركوب الإبل، كما أن استمرار الدعم بالمشتريات الذي قدمته هجن الرئاسة من خلال التسعيرات للمشاركين في المهرجان، أثبت بأن المهرجان بات نهراً للخير يتنقل من مكان لآخر ومستمراً في العطاء اللامحدود في جميع النسخ العشر، وفي ختام حديثه قال الحبسي بأننا كخليجين نسعد بمشاركتنا في المهرجان ونقولها من القلب «شكراً محمد بن زايد».

«مسعفة» تحيي حفل «صباحية الثنايا»

كسبت «مسعفة» لعبيد محمد النعيمي ناموس أول أشواط فئة الثنايا التي أقيمت في الفترة الصباحية على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين، ضمن منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021»، وقطعت مسافة الشوط الأول المخصص للمحليات بزمن قدره 12:40:8، وفي الشوط الثاني للأبكار المهجنات كان الموعد مع «طلوع» لراشد سيف حمد العليلي، محققة المركز الأول بزمن قدره 12:50:5، وأهدى «ربدان» مالكه سعيد ضحي خليفة الكعبي اللقب بعد أن قطع مراحل الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات بزمن قدره 12:56:3، وفي الشوط الرابع ثنايا جعدان مهجنات تصدر «السليماني» لمصبح نايع صروخ النعيمي مراحل الشوط، محققاً المركز الأول بزمن بلغ 13:03:7.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «غزر» لسعيد حمد مصبح جمهور الأحبابي بزمن قدره 12:56:9، الشوط السادس «نوف» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 13:00:8، الشوط السابع «الزعيم» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى بزمن قدره 12:57:6، الشوط الثامن «لطام» لعبيد سالم عمير الكتبي بزمن قدره 12:56:7، الشوط التاسع «المختبر» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت بلغ 13:03:04، الشوط العاشر «مياسة» لحمدن راشد سالم الشامسي بزمن قدره 12:52:9، الشوط 11 «نبة» لمحمد ناصر القصيلي المنصوري بتوقيت قدره 12:54:0، الشوط 12 «الذيب» لغالب سلطان غالب المنصوري بزمن قدره 13:02:9، الشوط 13 «غزوة» لعلي محمد سعيد الناصري بزمن بلغ 13:11:6، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية لسن الثنايا كان الموعد مع «اشتعال» لمحمد عتيق زيتون المهيري، والتي أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 13:04:3، وشهدت المنافسات الصباحية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحصل جميع الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على جوائز نقدية قيمة، ووصلت جائزة أصحاب المركز الأول بأشواط أبناء المناطق التي تستضيف المهرجان من الأول إلى الرابع 150 ألف درهم، وبقية الفائزين بالأشواط من الخامس إلى 14 على 50 ألف درهم.

«مسبار الأمل» الأجمل في مزاينة الشرايا

اختارت لجنة التحكيم المطية «مسبار الأمل» لعبدالله جمعة خميس الغويص السويدي الأجمل في مسابقة مزاينة الإبل، بعد تحقيقها نسبة 80%‎ في مقاييس الجمال المعتمدة لدى اللجنة والخاصة، وتوجت بفئة الثنايا الشرايا المحليات لأبناء المنطقة، وجاءت في المركز الثاني «الشاهينية» لمصبح مطر علي غرير الكتبي بنسبة 75%، وفي المركز الثالث حلت «مرموقة» لحسن عبدالله سعيد الغفلي بنسبة 73%‎، وفي الشوط الأول الخاص بالثنايا شرايا محليات مفتوح وقع اختيار اللجنة على «فزعة» لحمد محمد الحصين المنهالي بعد تحقيقها نسبة 93%‎، وجاءت في المركز الثاني «سمحة» لسعيد محمد سالم ربيع الراشدي بنسبة 92%، وحلت في المركز الثالث «الظبي» لمحمد علي عبدالله نعيف العامري بنسبة 90%‎، وفي الشوط الثاني الخاص بالثنايا شرايا محليات فازت «الشاهينية» للدوده سويد مبارك العامري بالمركز الأول بنسبة 94%‎، وجاءت في المركز الثاني «مياسة» لراشد محمد سعيد حرمش المنصوري بنسبة 93%‎، وفي المركز الثالث اختارت اللجنة «المعجزة» لسعيد سيف علي السعيدي بنسبة 92%، وشهدت المسابقة في اليوم الخامس مشاركة كبيرة بين المطايا للفوز بناموس المهرجان.

مسك الختام.. سيوف وأحلام

تختتم مساء اليوم، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021»، التي انطلقت السبت الماضي بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقام اليوم مسابقة مزاينة الإبل للحول من ثلاثة أشواط خصصت لها جوائز نقدية قيمة، وسوف تعلن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، مساء اليوم، نتائج الأشواط الثلاثة النهائية للحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، والشوط الثاني لنفس الفئة، وشوط أبناء المنطقة الشرايا المحليات.

وفي منافسات سباقات الهجن تركض نخب الآصايل على مدار 22 شوطاً، منها 18 في الفترة الصباحية و4 للمسائية، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة للفائزين بالأشواط الصباحية، ويحصل أصحاب المراكز الأولى في أشواط أبناء المناطق التي تحتضن المهرجان على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

وفي الأشواط المفتوحة من الخامس إلى الثاني عشر، يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 150 ألف درهم، وفي بقية الأشواط من 13 إلى 18 تبلغ جائزة أصحاب المراكز الأولى 50 ألف درهم، أما الفترة المسائية وأشواط الرموز الأربعة، فقد خصصت اللجنة المنظمة جوائز عينية ونقدية قيمة، ففي الشوط الأول الخاص بالحول الرئيسي يحصل صاحب المركز الأول على سيف و3 ملايين درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الثاني و500 ألف درهم للمركز الثالث، و200 ألف درهم للرابع، و100 ألف درهم لصاحب المركز الخامس، وفي الشوط الثاني زمول رئيسي خصصت لصاحب المركز الأول جائزة بندقية و2 مليون درهم، وينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، المركز الثالث 250 ألف درهم، والمركز الرابع 100 ألف درهم، والمركز الخامس 50 ألف درهم، وفي الشوط الثالث حول محليات المركز الأول سيف و2 مليون ونصف درهم، ويحصل الثاني على مليون درهم، والثالث 500 ألف درهم، والمركز الرابع 200 ألف درهم، والمركز الخامس 100 ألف درهم، وفي آخر أشواط المهرجان الشوط الرابع للزمول المحليات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون ونصف المليون درهم، وينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، ويحصل الثالث على 250 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع ينال 100 ألف درهم، والمركز الخامس ينال