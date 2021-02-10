«الذئاب» بطل مشهد «النهاية المعكوسة»

علي معالي (دبي)

من أصل 105 مباريات جرت في 15 جولة من دوري الخليج العربي، كانت هناك 13 مباراة تتقدم بها فرق، ثم تنال الهزيمة، وتخسر نقاط المباراة كاملة في النهاية، أي ما يعادل 12.4% من أصل المباريات حتى الآن، ويعد الفجيرة بطل هذه الزاوية بتقدمه في أكبر عدد من اللقاءات التي بدأت بالمكسب وانتهت بالخسارة، إذ تقدم في 5 مباريات، ولكنه لم يصمد لتدخل «الذئاب» منطقة الخطر، ومباراتان لكل من خورفكان، الظفرة، وحتا، ومرة لكل من الوصل وعجمان.

وشهدت الجولة الأولى تقدم الفجيرة 2/‏ 1، واستمر الحال حتى الدقيقة 79 التي انقلبت لصالح الشارقة بهدف التعادل، ثم انطلق الملك منقضاً على الذئاب في الدقيقة 90 والوقت الضائع ليسجل هدفين، ويحقق انتصاراً مثيراً بـ4/‏ 2.

وفي الجولة الثانية من الدور الأول تقدم الفجيرة على بني ياس بهدف في الدقيقة 14، قبل أن تهتز شباك «الذئاب» بعدها بـ3 أهداف في الشوط الثاني، وتقدم الوحدة كذلك في مباراة الدور الأول على الشارقة بهدف في الدقيقة 29 ورد الملك بهدفين في الشوط الثاني.

وفي الجولة الثالثة تقدم الفجيرة على الظفرة بهدف في الدقيقة 15، لكنه خسر في النهاية بثلاثية في الدقائق 41، 53، 81، وفي الجولة الرابعة تقدم خورفكان على الوحدة بهدف الدقيقة 36 عبر ريكاردو منديز، ونجح الوحدة في التعادل والتقدم في النهاية بهدفين في الدقيقتين 45، 71، وفي نفس الجولة تقدم الظفرة بهدف في شباك العين في الدقيقة 20، إلا أن الزعيم رد برباعية.

وفي الجولة الـ6 تقدم الوصل بهدف علي صالح على العين في الدقيقة 28 ليخسر في النهاية بهدفي محمد عبدالرحمن ولابا كودجو في الدقيقتين 42، 62، وفي الأسبوع الثامن تقدم عجمان بهدف تراولي بالدقيقة 30 أمام، ولكن الخسارة 3/‏ 2 كان نهاية اللقاء، وفي نفس الجولة تقدم حتا بهدفين نظيفين على خورفكان قبل أن ينتفض الأخير، وينتصر بثلاثية.

وفي الجولة 9 تقدم خورفكان بهدف رامون لوبيز بالدقيقة 29، ورد اتحاد كلباء بهدفي ملابا ومارياني بالدقيقتين 66، 86، وفي الجولة 12 تقدم الفجيرة بهدف فراس بالعربي في الدقيقة 38، وخطف خورفكان المباراة بهدفي لوبيز ومنديز في الدقيقتين 46، 51، وفي الجولة 14 تقدم الظفرة بهدف بيدرو كوندي في الدقيقة 8، ورد عجمان بهدفي حسين عبدالرحمن ومايجا في الدقيقتين 51، 86.

وفي الجولة 15 يكرر بني ياس موقف الدور الأول بالتأخر بهدف من الفجيرة، قبل أن يقلب الطاولة في النهاية بالانتصار 2/‏ 1، وفي نفس الجولة يتقدم حتا على الوصل في الدقيقة 41، حتى جاءت الدقيقة 85 ليتعادل الوصل، ثم يتقدم بهدف التفوق في الدقيقة 97.