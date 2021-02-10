الشارقة يبحث عن منافس في قمة دوري اليد

رضا سليم (دبي)

واصل فريق الشارقة حامل اللقب صدارته لدوري أقوياء اليد منفرداً بعد الجولة التاسعة من المسابقة وفوزه على فريق الوحدة 39-22 بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 19-11، ويبحث الشارقة عن منافس على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في 8 جولات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل من بدابة الموسم حتى الآن، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الذي قفز من المركز الرابع إلى الثاني، بعد فوزه على فريق مليحة 28-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة شباب الأهلي.

ورغم أن مليحة تقدم في الشوط الأول بفارق هدف 15-14، فإن الخسارة أبعدته عن الوصافة، بعدما وصل إلى النقطة 20 وتفوق عليه شباب الأهلي بفارق نقطة، وقفز النصر إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، متساوياً مع العين الغائب عن هذه الجولة بعد فوزه الصعب على فريق دبا الحصن بنتيجة 29-27 في المواجهة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، ورفع الحصن رصيده إلى النقطة العاشرة.

وفي سباق المراكز الأخيرة، نجح بني ياس في الفوز على الظفرة بنتيجة 27-24 بصالة السماوي، وانتهى الشوط الأول بتقدم فارس الظفرة بفارق هدف 11-10، وهو أول فوز للسماوي هذا الموسم ويغادر المركز الأخير إلى التاسع، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.