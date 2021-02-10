«مسبار الأمل» في دولية فزاع لـ«أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى دورة «مسبار الأمل» على بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لقوى «أصحاب الهمم» المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، مبيناً أن الهدف من ذلك يتمثل في زيادة بطولة ألعاب القوى تشريفاً، وخصوصاً أن الدورة تزامنت مع وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، وبالتالي إعطاء الأمل لجميع المشاركين في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية لتحقيق أحلامهم الرياضية للوصول إلى فضاءات الإنجازات، كما وصل العرب إلى المريخ بإنجاز الإمارات، وهنأ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع على هذا الإنجاز العالمي التاريخي.

من جانبه، وجه ماجد العصيمي مدير الحدث التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ والذي يعد فخراً للجميع والذي تم بسواعد وطنية، وقال: تزامن وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ مع تنظيم بطولة فزاع الدولية وإطلاق مسمى «مسبار الأمل» على هذه الدورة يمثل فأل خير، والتي دخلناها بكل التحديات في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأشار مدير الحدث إلى أن « إلى المريخ يا تاريخ» فرحة لن تراود أذهان الجميع بعد أن كان «عيال زايد» في الموعد، كما عودونا دائماً.

من ناحية أخرى، تفاعل الأبطال المشاركون في دورة «مسبار الأمل» مع الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات، ووجهت الوفود والأبطال التهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ والتاريخ، حيث كانت فرحة أصحاب الهمم المتواجدين في هذا الحدث العالمي بدبي مضاعفة بتحقيق العرب لحلمهم الكبير والذي يعد مصدر فخر واعتزاز لكل خليجي وعربي، بأحلام وسقف طموحات لا حدود لها، لتقفز الإمارات فوق المستحيل، محققةً إنجازاً علمياً مهماً، مؤكدين أن «عيال زايد» دائماً في الموعد، واصفين ما تحقق بأنه عنوان التقدم والرقي.