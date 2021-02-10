نخبة الخيول تخوض تحدي آل مكتوم بميدان

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار ميدان في السادسة والنصف مساء الغد، فعاليات الأسبوع الرابع من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يتألف من ستة أشواط متضمنة بطولة آل مكتوم للتحدي، وبطولة الراشدية، وبطولة مزرعة الروية، وجميعهما للفئة الثانية، ويقام الحفل برعاية طيران الإمارات، وتخوض نخبة من الخيول القوية صاحبة التصنيفات العالية الجولة الثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 1900 متر «رملي»، يتصدرها «دبي وورير» صاحب التصنيف البالغ 115 رطلاً، و«بلون باي ويند» و«جست فيسكال» بتصنيف 110.

ويبحث الجواد القوي «سباغيتي» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 116 رطلاً، عن لقب بطولة مزرعة الروية للفئة الثانية لمسافة 1600 متر «رملي»، بمشاركة 11 خيلاً عربية أصيلة، وينافسه «كنتليك»، و«ار بي موني توبيرن»، ويواجه «لورد جلترز»، نخبة من خيول جودلفين الفائزة بلقب بطولة الراشدية للفئة الثانية لمسافة 1800 متر «عشبي» في آخر 4 سنوات، يتقدمهم «دريم كاسيل» الذي يدافع عن اللقب الذي حققه في 2019، وهناك «زاكويسكي».

ويعد سباق الراشدية بروفة لسباق دبي تيرف البالغ جائزته 4 ملايين دولار، ويقام في ليلة كأس دبي العالمي.

وسيكون الصراع متكافئاً بين «سيكريت بروتكتور»، و«فاينال ثوت»، و«ميستكال دون»، في سباق ميدان تروفي لمسافة 1900 متر، فيما يبرز «ستار سفاري» و«جلوبال ستورم»، و«بريلانت لايت»، في سباق اميرتس سكاي كارجو لمسافة 2410 أمتار، على المضمار العشبي.

وسيكون هناك تحد خاص بين نجوم السرعة «ستوري اوف لايت»، و«فنار»، و«مترفع»، في سباق اميرتس سكاي واردز لمسافة 1000 متر «عشبي»، والذي سيقام في الشوط السادس والختامي.

الجدير بالذكر أن فريق جودلفين قائمة الملاك برصيد 8 انتصارات بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الكرنفال، فيما يتصدر فرانكي ديتوري قائمة الفرسان برصيد 5 انتصارات، ويتصدر سعيد بن سرور قائمة المدربين برصيد 4 انتصارات.

الترشيحات

1- سباغيتي، كنتليك، موني تو بيرن

2- ستار سفاري، جلوبال ستورم، بريلانت لايت

3- سيكريت بروتكتور، فاينال ثوت، ميستكال دون

4- دبي وورير، بلون باي ويند، جست فيسكال

5- لورد جلترز، دريم كاسيل، زاكويسكي

6- ستوري اوف لايت، فنار، مترفع