البنتاثلون» التشيكي يعسكر في دبي

دبي (الاتحاد)

بدأ المنتخب التشيكي لرياضة الخماسي الحديث «البنتاثلون» معسكره التدريبي في دبي لمدة 11 يوماً في «مجمع حمدان الرياضي»، في إطار استعداداتهم لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

واختار الاتحاد التشيكي للخماسي الحديث أن تكون تدريبات أعضاء المنتخب في دبي لتوفر جميع سبل السفر والإقامة والمنشآت التدريبية في «مجمّع حمدان الرياضي» وباقي المناطق، وكذلك توفر المنشآت الفندقية الرائعة وأسلوب الحياة، وفقاً للإجراءات الاحترازية ذات المستوى العالمي والالتزام الدقيق بتطبيق البروتوكولات، ويتكون الفريق المشارك في المعسكر من 18 شخصاً، منهم 6 مدربين و11 رياضياً يتدربون في خمس رياضات مختلفة، هي المبارزة والرماية والجري وركوب الخيل والسباحة، حيث تم إعداد برنامج تدريبي مكثف، يقام يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، في المسبح الرسمي للمجمع وفي الصالة الرياضية وفي المنطقة المحيطة بمبنى المجمع.