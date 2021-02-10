93 متسابقاً من 12 دولة في رالي دبي الصحراوي

دبي (الاتحاد)

يستقطب رالي دبي الصحراوي نخبة قوية تضم 93 متسابقاً من 12 دولة حول العالم بعد عودته إلى مسرح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، وكُشف النقاب اليوم عن خطط للارتقاء بالراليات الصحراوية في الإمارات إلى المستوى التالي، ومع بدء الاستعدادات لانطلاق‏‭ ‬رالي ‬دبي ‬الصحراوي، ‬ ‬يتوقع ‬نشوب ‬منافسة ‬شديدة ‬بين ‬اثنين ‬من ‬أبرز ‬السائقين ‬في ‬العالم ‬العربي ‬وهما ‬الإماراتي ‬خالد ‬القاسمي ‬والسعودي ‬يزيد ‬الراجحي، ‬للفوز ‬بلقب ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬كأس ‬العالم ‬للراليات ‬الصحراوية (‬فيا) ‬2021، ‬والذي ‬سيقام ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬18 – ‬20 ‬فبراير ‬الحالي.

ويعتبر رالي دبي الصحراوي أيضاً فاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام، وسيشهد الرالي منافسة حامية بين نخبة من أبرع الدراجين أمثال دراج جنوب أفريقيا المقيم في الإمارات آرون مير الذي سيدافع عن لقب بطولة الدراجات، مع الدراج الإماراتي محمد البلوشي الفائز باللقب عام 2018 وبطل العالم.

وأعلن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، اليوم عن قائمة تضم 69 سيارة وسيارة الباغي ودراجة نارية ودراجات كوادس بالدفع بأربع عجلات مشاركة في الرالي. وأكد إبرام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية شراكة جديدة مع المطوّر شركة أموري سبورت أورجانايزيشن (إيه أس أو) بهدف منح الراليات في الدولة دفعة رئيسية خلال السنوات الخمس القادمة.

وسيقود الشيخ خالد القاسمي سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر، بينما سيقود المتسابق السعودي يزيد الراجحي سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، ومن المتوقع أن يواجها منافسة شديدة. كما يشارك في الرالي المتسابق الهولندي إريك فان لون على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، وكان قد أحرز مركز الوصيف في رالي عام 2015، ويسعى للقيام بأداء قوي آخر في رالي هذا العام، كما سيفعل المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان الذي حل ثالثاً في رالي عام 2018 وسيقود سيارة ميني جون كوبر وركس رالي.