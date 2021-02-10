مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يصل محطة الختام

عبدالله عامر (اللبسة)

تختتم مساء الغد فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021» التي انطلقت السبت الماضي بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بإقامة مسابقة مزاينة الإبل للحول من ثلاثة أشواط خصصت لها جوائز نقدية قيمة، وسوف تعلن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، نتائج الأشواط الثلاثة النهائية للحول الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، والشوط الثاني لنفس الفئة، وشوط أبناء المنطقة الشرايا المحليات.

وفي منافسات سباقات الهجن تركض نخب الآصايل على مدار 22 شوطاً، منها 18 في الفترة الصباحية و4 للمسائية، خصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة للفائزين بالأشواط الصباحية، ويحصل أصحاب المراكز الأولى في أشواط أبناء المناطق التي تحتضن المهرجان على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

وفي الأشواط المفتوحة من الخامس إلى الثاني عشر، يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 150 ألف درهم، وفي بقية الأشواط من 13 إلى 18 تبلغ جائزة أصحاب المراكز الأولى 50 ألف درهم، أما الفترة المسائية وأشواط الرموز الأربعة، فقد خصصت اللجنة المنظمة جوائز عينية ونقدية قيمة، ففي الشوط الأول الخاص بالحول الرئيسي يحصل صاحب المركز الأول على سيف و3 ملايين درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الثاني و500 ألف درهم للمركز الثالث، و200 ألف درهم للرابع، و100 ألف درهم لصاحب المركز الخامس، وفي الشوط الثاني زمول رئيسي خصصت لصاحب المركز الأول جائزة بندقية و2 مليون درهم، المركز الثاني 500 ألف درهم، المركز الثالث 250 ألف درهم، والمركز الرابع 100 ألف درهم، والمركز الخامس 50 ألف درهم، وفي الشوط الثالث حول محليات المركز الأول سيف و2 مليون ونصف درهم، المركز الثاني مليون درهم، المركز الثالث 500 ألف درهم، المركز الرابع 200 ألف درهم، المركز الخامس 100 ألف درهم، وفي آخر أشواط المهرجان الشوط الرابع للزمول المحليات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون ونصف المليون درهم، المركز الثاني 500 ألف درهم، المركز الثالث 250 ألف درهم، المركز الرابع 100 ألف درهم، المركز الخامس على 50 ألف درهم.

من ناحية أخرى، أسفرت نتائج سباقات الثنايا أمس عن فوز «الشاهينية» لعلياء محمد ناموس بكأس الأبكار بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:49:8 دقيقة، وفي الشوط الثاني واصلت مالكة الهجن الجديدة على الساحة علياء محمد رحلة الانتصارات وكسبت الرمز الثاني لها في اليوم الأول لدخولها مجال رياضة الهجن مع «القرضاب» الذي فاز ببندقية الثنايا الجعدان بزمن بلغ 12:50:9، وشهدت أشواط الرموز بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وحصل الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز نقدية قيمة، في الشوط الثالث انتزعت «هملولة» لسعيد الدحبة قنازل العفاري المركز الأول والناموس بزمن قدره 12:59:0 وفي الشوط الرابع تصدرت «هملولة» لسيف سهيل بن نخيرة العفاري مراحل الشوط محققة المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 13:00:00، وفي الشوط الخامس فاز «الذيب» لراشد بالزفنة العفاري بالمركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 13:06:4، وفي الشوط السادس كسب «شاهين» لعيسى سهيل مهنا المحرمي المركز الأول والناموس بتوقيت قدره 12:57:7، وفي الشوط السابع أهدت «الشرود» مالكها محمد عتيق بن زيتون المهيري المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 13:04:6، وفي آخر أشواط فئة الثنايا كان الموعد مع «ود» لفرج بن حمودة الظاهري محققة المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 13:00:4، حصل جميع الفائزين بالأشواط من الثالث إلى الثامن على 150 ألف درهم لصاحب المركز الأول وجوائز قيمة لباقي المراكز إلى صاحب المركز العاشر.