عودة بلعربي تدعم هجوم «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تدعم عودة التونسي فراس بلعربي للملاعب مجدداً، بعد غياب لأكثر من جولتين بسبب الإصابة، جهود الفجيرة في لقاء الظفرة القادم المهم في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي.

وغاب التونسي البالغ من العمر 24 عاماً، عن لقاء بني ياس «خسره الفريق 2/ 1» ولقاء الشارقة الذي خسره 3/ 2، بالإضافة للقاء النصر في إياب ربع النهائي من كأس الخليج العربي والذي خسره الفريق أيضاً بهدف، وتواصل غيابه لشهر تقريباً عن الملاعب، حيث كانت مشاركته أمام عجمان في 15 يناير الماضي هي الأخيرة.

ويعتبر فراس بلعربي أحد نجوم الفجيرة هذا الموسم، حيث سجل للفريق 5 أهداف في مسابقة الدوري، بالإضافة لصناعته هدفين مع تسجيل هدف وحيد في كأس الخليج العربي.

وأكد اللاعب جاهزيته للمشاركة في لقاء الظفرة بعد جولتين من الابتعاد بسبب الإصابة، مشيراً إلى أنه خضع خلال الفترة الماضية للعديد من الفحوصات التي أثبتت سلامته واستعداده للمشاركة أساسياً في تشكيلة الذئاب للقاء الظفرة المهم للفريق.