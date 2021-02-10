محمد عبيد حماد: غياب «الوديات» بتجمع «الأبيض» الأخير لا يقلل من الفائدة الفنية

معتز الشامي (دبي)

أكد محمد عبيد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني ومستشار لجنة المنتخبات، أن تجمع «الأبيض» الذي ينتهي مساء اليوم، كان مفيداً فنياً بحسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، وقال: لقد جاء استكمالاً لبرنامج التجهيز الذي بدأ بتجمع داخلي في يناير، وخاض خلاله الفريق مباراة دولية ودية أمام المنتخب العراقي انتهت بالتعادل السلبي.

وأرجع حماد عدم خوض وديات بهذا التجمع التكتيكي القصير إلى رغبة مارفيك في استكمال ما أنجزه في يناير الماضي، حيث اكتفى المدرب بالتدريبات الجماعية لزيادة التجانس والانسجام وتنفيذ الخطط الفنية، على أن يستكمل الفريق خلال مارس ووفق خطط المدير الفني «في حالة استكمال التصفيات» تجمعه للوصول بالاستفادة الفنية إلي أفضل حالاتها.

وأشاد حماد بأجواء التجمع والتزام اللاعبين بالبرنامج الموضوع من قبل الجهاز، حيث شارك في التجمع 24 لاعباً بسبب غياب بعض العناصر بداعي الإصابة، وقال: المدرب يرى أن المنتخب يحتاج لتطوير بعض الجوانب التكتيكية ونحن نترقب قرار الآسيوي بتأجيل التصفيات أو حسم إقامتها، ولكننا جاهزون لكل الاحتمالات.

واعترف حماد بصعوبة مشوار المنتخب، مؤكداً الوضع الحالي لنا في المجموعة ليس جيداً، ورغم ذلك فرصتنا كبيرة في التأهل، استعدادنا يتم بشكل جيد حتى الآن، وننفذ برنامجنا بشكل رائع للغاية.

وعن زيادة القائمة قال المشرف العام على المنتخب: اختيار اللاعبين بيد الجهاز الفني، ولدينا قائمة موسعة تضم أكثر من 45 لاعباً دولياً يمكن استدعاؤهم في أي وقت، والأمر في صالح الجهاز الفني والمنتخب، حالياً تركيزنا كله في تنفيذ البرنامج بحسب ما هو موجود، وفي حالة ترحيل مباريات التصفيات سيكون هناك تشاور وخروج أفضل شيء، مشيراً إلى أن الجميع يرحب بالانتقادات التي تصدر من بعض أصحاب الرأي الفني في الساحة الرياضية، طالما كانت في مصلحة الكرة الإماراتية، وبهدف تطوير العمل، خصوصاً وأن المنتخب مقبل على مرحلة مهمة، ويحتاج تكاتف الجميع حوله.