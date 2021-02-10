سعيد الكعبي: «مسبار الأمل» إنجاز ملهم للأجيال في تحدي اللامستحيل

دبي (الاتحاد)

تقدم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، بالتهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، مع اكتمال رحلة «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، التي سطرت فيها الدولة اسمها بحروف من ذهب كأول دولة عربية وإسلامية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، وترسخ للأجيال إنجاز سيبقى ملهماً في تحدي اللامستحيل كعنوان الطموح والإرادة الإماراتية.

وأكد الكعبي، أن هذه المهمة ترسخ نهج القيادة في دعم العلم والتطور والتخطيط للمستقبل دون كلل أو توقف وبآفاق واسعة، وتحفز المبدعين على أرض الوطن من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق الآمال المنشودة والعمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي تعود على البشرية بالفائدة.

واعتبر الكعبي، أن الأسرة الرياضية وهي تتابع هذه الخطوة المذهلة، فإنها تستلهم منها الإرادة والتطلع لكسر التحديات ومواصلة العطاء بشغف وهمة للوصول إلى أعلى منصات التتويج ورفع علم الدولة خفاقاً عالياً، خصوصاً أن من قاد الرحلة وأشرف عليها هم من الكوادر الوطنية الذين أكدوا أن «الإماراتي» قادر على الإبداع والتفوق.