فايز وعبدالرحمن خارج قائمة عجمان أمام حتا

رضا سليم (دبي)

بات من المؤكد غياب عصام فايز وحسن عبدالرحمن لاعبي فريق عجمان عن المباراة المقبلة أمام حتا في الجولة السادسة عشر لدوري الخليج العربي السبت المقبل، وتعرض فايز للإصابة في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لتجهيز اللاعب البديل.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الصفوف مكتملة بصرف النظر عن غيابات عصام فايز وحسن عبدالرحمن، بينما بقية اللاعبين في جاهزية تامة، والرغبة كبيرة في تقديم مستوى أفضل من المباريات الماضية، وأضاف أن كل المباريات صعبة، حتى لو كنا نواجه الفريق الذي يحتل المركز الأخير، نظراً لأنه يحاول تحقيق الفوز والذي دائماً ما يكون شعار كرة القدم، حتى لو كانت مباراة ودية، ولدينا رغبة كبيرة في مواصلة الصحوة، خاصة أن الفريق لم يقدم المردود المطلوب منه بسبب الظروف التي مر بها واستمرار الإصابات بعد كل مباراة، ولكن الصفقات الجديدة قدمت الإضافة وحلت مشكلة الغيابات، وبات لدينا عدد من اللاعبين الجاهزين على دكة البدلاء، وننتظر من جميع اللاعبين أن يواصلوا الأداء الجيد في كل المباريات.