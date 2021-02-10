الهاشمي: الإمارات تسمو بطموح العرب نحو النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

في صورةٍ تعبّر عن وقوف مجتمع الإمارات بكل فئاته خلف مشروع وطنٍ لا يعرف المستحيل، بادر اتحاد الجو جيتسو بإنارة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي باللون الأحمر، احتفالاً بوصول مسبار الأمل للكوكب الأحمر، ودخوله مدار المريخ بشكلٍ ناجح، لتكون الإمارات خامس دولةٍ في العالم تدخل مدار المريخ، وثاني دولة تحقق النجاح في المحاولة الأولى.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الوطني، يؤكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بأن دخول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ بشكلٍ ناجح يمثّل لحظة فخر لكل سكان دولة الإمارات والعالم العربي.

ويقول: «نيابة عن أسرة الجو جيتسو نتقدم بأسمى التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات بهذه المناسبة التاريخية».

وأضاف: «لقد حقق أبناء الإمارات برؤية ودعم قيادتنا الرشيدة إنجازاً دخل تاريخ الإمارات والعالم العربي، فكانوا كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصدر فخرٍ لأنفسهم ولأسرهم ولوطنهم ولأمتهم. نعم.. حققنا حلماً جديداً، وأثبتنا للعالم بأننا لا نعرف المستحيل، إنجازٌ حققته الإمارات لكل العرب والعالم، نسهم به في دفع المعرفة البشرية في مجال الفضاء واستكشاف المريخ.. إن ما حققته دولة الإمارات خلال أقل من 50 عاماً يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم، وللأجيال المقبلة بأن الإصرار على النجاح والاستثمار بأبناء الوطن هو الضامن الأكبر لنجاح الأمم وتقدمها».

واختتم الهاشمي بالقول: «يمثّل وصول علمائنا ومهندسينا بطموح دولة الإمارات إلى المريخ دافعاً إضافياً لأبطالنا من لاعبي الجو جيتسو، من أجل مواصلة مسيرة النجاح ورفع راية الوطن في جميع المحافل، لنكون بحقٍ وطن الإنجاز في جميع الميادين. وبدورنا نحرص على غرس قيم التصميم على النجاح في نفوس لاعبينا، وتشجيعهم على مواصلة تميزهم العلمي والأكاديمي ليكونوا حملة راية الإمارات في مجال العلوم كما في الرياضة».