«الفارس» يبحث عن «الفوز الأول» في 2021

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استعاد فريق الظفرة جهود لاعبيه سلطان الغافري وميخائيل روشفيل وأحمد محمود، قبل لقاء الفجيرة الأحد المقبل، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، بينما يفقد في المباراة نفسها خالد الدرمكي الموقوف بعد نيله إنذاراً في لقاء الجزيرة الأخيرة هو الثالث له، لينضم بذلك إلى ماكيتي ديوب وخالد السناني اللذين تعرضا للطرد في المباراة نفسها، وإبراهيم سعيد المصاب.

ويواصل الفريق تدريباته، ويخضع بعض اللاعبين لحصص صباحية ومسائية لرفع معدل لياقتهم البدنية وتجهيزهم بشكل أفضل للمباراة المقبلة، التي يبحث فيها الفريق عن أول فوز له في العام الحالي، حيث كان آخر انتصار حققه على حتا في 17 ديسمبر الماضي بالجولة العاشرة من الدوري، ليدخل بعده في سلسلة من النتائج السلبية في مبارياته الخمس الأخيرة، تخللها تعادل وحيد.

وتشهد التحضيرات تواجداً إدارياً كثيفاً لإدارة شركة القدم، يتقدمه رئيسها أحمد عمران القبيسي، بجانب تواجد أعضاء اللجنة الفنية الدائم في التدريبات، التي انتقلت من ملعب النادي بمنطقة الزعفرانة، قبل نحو 3 أسابيع إلى الملعب الفرعي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأكد خالد بطي لاعب الظفرة أنهم كلاعبين أغلقوا ملف الماضي والنتائج الأخيرة التي أرجعها إلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق، ويتطلعون لانطلاقة جديدة من الفجيرة الأسبوع المقبل، معتبراً أن المباراة تعتبر الأكثر أهمية لفريقه، ويسعى فيها لتحقيق فوز ينهي به أزمة النتائج السلبية الأخيرة، مشدداً في الوقت نفسه على أن المنافس يخطط لذات الهدف، وهو ما يجعل المباراة صعبة جداً على الطرفين.

وقال: صحيح أن الغيابات ما زالت مستمرة، يعود لاعبون ويبتعد آخرون لأسباب مختلفة، إصابات أو إيقافات، لكن أعتقد أن الوضع سيكون أفضل عن السابق أمام الفجيرة، الذي نحترمه كثيراً، وندرك جيداً أنه تطور كثيراً ويقدم مستويات عالية، ومن جانبنا علينا التركيز والعمل على تصحيح وضعنا بنتيجة إيجابية تعيدنا إلى المسار الصحيح، خاصة أن أية نتيجة سلبية جديدة تجعلنا في وضع غير آمن في جدول الترتيب.

وأضاف: بالتأكيد أي مباراة صعبة، لكن بالعزيمة والإصرار واللياقة الذهنية العالية يمكننا أن نصل إلى ما نريده في الفترة المقبلة، وأتمنى أن نوفق في مسعانا، ونعيد سيرة البدايات هذا الموسم بعدد من الانتصارات التي تجعلنا في موقع جيد بجدول ترتيب الدوري.