مايجا عجمان.. «الرجل الحديدي»!

رضا سليم (دبي)

حصل المالي موديبو مايجا مهاجم فريق عجمان على لقب «الرجل الحديدي» لـ«البرتقالي»، بعدما اختارته الجماهير ليكون اللاعب الأفضل خلال شهر يناير على الحساب الرسمي للنادي، كما دخل دائرة الترشيحات لجائزة الشهر التي تصدرها رابطة المحترفين الإماراتية، مع رامون دياز لاعب خورفكان وعبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي.

ورغم أن مايجا غاب عن التهديف في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي إلا أن اللاعب المالي سجل هدفين في أول مباراتين منذ انضمامه في «الميركاتو» الشتوي حيث سجل في مرمى الفجيرة والظفرة. وشارك مايجا في 268 دقيقة خلال 3 مباريات وسجل هدفين، وسبق له أن لعب لعجمان موسمين سابقين، حيث شارك في 1984 دقيقة خلال 23 مباراة وسجل خلالها 9 أهداف في موسم 2016-2017، وفي الموسم التالي لعب 1467 دقيقة خلال 19 مباراة وسجل 10 أهداف ووصل مجموع مشاركاته مع الفريق إلى 50 مباراة في الدوري وكأس الخليج العربي بمعدل 4061 دقيقة وسجل 21 هدفاً.