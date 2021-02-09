«هاتريك» يمنح مبخوت لقب «نجم الجولة 15»

دبي (الاتحاد)

توج علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة بـ«كأس سبورت فور أوول»، بعدما حصد الهداف التاريخي لـ «فخر أبوظبي» أعلى الأصوات في استفتاء الشبكة لاختيار نجوم «الجولة 15» من دورينا بنسبة 56%، حيث شارك 1683 متابعاً، و20 خبيراً رياضياً وإعلامياً في الاختيار.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها مبخوت على جائزة أفضل لاعب من شبكة «سبورت فور أوول» خلال هذا الموسم، بعدما قاد فريقه لمواصلة مطاردة الصدارة والمنافسة بجدية على اللقب، مسجلاً «هاتريك» في فوز الجزيرة على مضيفه الظفرة بخماسية، قفزت برصيد علي مبخوت إلى صدارة هدافي دوري الخليج العربي، بالمشاركة مع لاعبي الشارقة البرازيليين إيجور كورونادو وويليتون سواريز، ومهاجم بني ياس البرازيلي جواو بيدرو، ولكل منهم 11 هدفاً.

كما حصد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي المخضرم جائزة أفضل حارس بالجولة 15 بنسبة 42%، وذلك بعد تألق قائد الفرسان خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث استقبلت شباكه هدفاً وحيداً خلال الجولات الأربع الأخيرة.

وذهبت جائزة أفضل حكم في «الجولة 15» بنسبة 61%، إلى حكم الفيديو الأول بقمة الوحدة والشارقة، والتي انتهت بتقاسم نقاط المباراة بين «الملك» المتصدر، و«أصحاب السعادة»، بالتعادل (1-1).

وشهدت العودة لتقنية الفيديو لمراجعة أكثر من حالة مؤثرة على مجريات اللعب، أهمها إلغاء الهدف الثاني لجناح الشارقة البرازيلي ليوان بريرا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.