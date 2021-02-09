غنتوت مع الحبتور في افتتاح «الكأس الذهبية للبولو»

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إيفزا الذهبية للبولو تفاصيل النسخة الثانية عشرة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتنطلق يوم الأحد المقبل بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل، بمشاركة 8 فرق ومعدل «هانديكاب 18 جول»، وتدشن منافسات اليوم الأول بمواجهتين، الأولى تجمع إيفزا مهرة وبنجاش، والثانية تجمع الحبتور وغنتوت في مواجهة قوية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة بفندق منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وشهد مراسم القرعة التي أسفرت عن وقوع فرق الحبتور وبنجاش وإيفزا مهرة وغنتوت في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية الإمارات والذئاب وأبوظبي وزيدان.

ووجّه محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على رعايته الكريمة للبطولة، ما أعطى لها بعداً رسمياً ودولياً، كما وجّه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفارس اليبهوني، وعمرو زيدان، وراشد الحبتور وحيدر بنجاش، وحبتور الحبتور على مشاركة فرقهم في البطولة.