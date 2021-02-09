المصرية ميار شريف تتألق في «أستراليا للتنس»

ملبورن (د ب أ)

واصلت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازاتها، وتأهلت إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على الفرنسية كلوي باكيه 7/‏‏ 5 و7/‏‏ 5 أمس، في الدور الأول لأولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاجت ميار شريف المصنفة 131 على العالم إلى ساعة واحدة و40 دقيقة لحسم المباراة أمام منافستها الفرنسية، وأصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الثاني بإحدى بطولات جراند سلام، بعد أن أصبحت في سبتمبر 2020 أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيس في إحدى بطولات جراند سلام، وذلك من خلال بطولة رولان جاروس.